Cuneo, due eventi targati Store4HUC sulle nuove soluzioni di efficientamento energetico

Il progetto Interreg Central Europe Store4HUC, di cui il Comune di Cuneo è partner insieme a Environment Park e ad altri otto enti ed agenzie localizzati in Croazia, Slovenia, Austria e Germania, ha organizzato due eventi aperti a tutti gli interessati sul tema dell’efficienza energetica.

Il primo consiste in un Webinar di presentazione dei quattro interventi pilota condotti nell’ambito del progetto. Tra gli obiettivi principali di Store4HUC, infatti, vi è la realizzazione di quattro progetti, dislocati nei paesi che vi partecipano, che hanno la funzione di dimostrare come interventi di efficientamento energetico connessi a fonti di energia rinnovabile e a sistemi di accumulo possano essere integrati a strutture pre-esistenti collocate in contesti urbani. Oltre all’intervento in fase di realizzazione sull’ascensore panoramico di Cuneo, verranno presentati anche gli altri interventi che consistono in soluzioni differenti su edifici e in quartieri anche di carattere storico.

Il Webinar avrà luogo in forma online il 23 giugno 2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, in lingua inglese e la registrazione sarà possibile cliccando su questo link.

Il secondo evento promosso da Store4HUC consiste invece in un Workshop in lingua italiana, condotto dallo staff di Enviroment Park e inserito all’interno del percorso formativo “Smart e Green Economy” promosso dalla Fondazione CRC. Il Workshop servirà a presentare due strumenti di calcolo gratuiti sviluppati dal partenariato del progetto Store4HUC, volti a definire il dimensionamento ottimale di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili connessi a sistemi di accumulo, mostrandone il funzionamento.

Si tratta quindi di un’occasione non solo per gli addetti ai lavori dei Comuni e delle Province interessate, ma anche per privati cittadini interessati all’argomento e intenzionati a rendere i propri immobili più efficienti, di venire a conoscenza di alcuni strumenti di facile utilizzo messi a disposizione dal progetto. Nello stesso incontro verrà anche presentato lo strumento RECON di ENEA volto invece a valutare economicamente le Comunità di Energia Rinnovabile.

L’iscrizione a questo incontro, che avrà luogo in modalità online il 1° luglio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sarà possibile attraverso questo link, in cui viene richiesto di selezionare l’evento oggetto della presente comunicazione, essendo le altre opzioni riservate ai Comuni vincitori del bando “Smart e Green Economy”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Mobilità all’indirizzo elisa.marino@comune.cuneo.it o al numero 0171.444561.