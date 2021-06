Ciclismo: quattro atlete del Racconigi Cycling Team in gara nel Campionato Italiano Cronometro Donne Junior

Trepidante attesa per il Racconigi Cycling Team in vista della prova unica di “Campionato Italiano Cronometro Donne Junior” in programma nel pomeriggio di venerdì 18 giugno sulle strade romagnole di Faenza, in provincia di Ravenna.

Per la più che mai importante sfida tricolore contro il cronometro la formazione del team manager Claudio Vassallo, presieduta da Silvio Traversa, schiererà in pedana di partenza quattro atlete: l'emiliana di Correggio (RE) Matilde Beltrami, reduce dall'ottimo terzo posto al trofeo “Ragazze in Pista 2” al velodromo 'Attilio Pavesi' di Fiorenzuola d'Arda (PC), la lombarda di Tovo Sant'Agata (SO) Benedetta Brafa, la brianzola di Lissone Matilde Ceriello, sesta classificata nell'ultima competizione su strada disputata a Lozzo Atestino (PD), e la piemontese di Sala Biellese (BI) Camilla Marzanati.

La grande sfida per il prestigioso titolo tricolore, come detto, andrà in scena sulle strade romagnole di Faenza (RA). 15,600 i chilometri totali che le junior al via dovranno affrontare a tutta velocità, con partenza fissata nella centralissima Piazza della Libertà ed arrivo collocato nell'adiacente Piazza del Popolo. Il circuito di gara, vallonato e non privo di difficoltà dal punto di vista altimetrico, prevede un intermedio posto in località San Mamante dopo 8,300 chilometri. La prima atleta scatterà dalla pedana di partenza alle ore 16:15 in punto, mentre l'ultima prenderà il via alle ore 16:40. La formazione piemontese, come in ogni occasione, sarà diretta in ammiraglia dall'esperto direttore sportivo Roberto De Filippo, che potrà avvalersi del prezioso supporto tecnico di Camilla e di Antonio Vassallo.

LINE UP “CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO DONNE JUNIOR” A FAENZA (RA):

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo