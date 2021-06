Esercito Italiano a fianco de La Fausto Coppi Officine Mattio anche per il 2021

Come già per il 2019, anche per l’edizione 2021 l’Esercito Italiano, ed in particolare il 2° Reggimento Alpini di Cuneo, supporterà l’organizzazione della celebre granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio, prevista in partenza il prossimo 27 giugno, con attività promozionali in piazza Galimberti a Cuneo e di sicurezza e protezione sul percorso.

Sabato pomeriggio, 26 giugno, al Villaggio della granfondo, ciclisti e appassionati avranno modo di conoscere alcune delle attività in cui ogni giorno l’Esercito Italiano è coinvolto, come il Servizio Meteomont, il servizio di prevenzione e previsione del pericolo valanghe.

Con l'ausilio del CAI di Bra, il 2° Reggimento Alpini dell’Esercito Italiano installerà anche una palestra di arrampicata: due istruttori militari di alpinismo spiegheranno ad adulti e bimbi come cimentarsi con corde, rinvii ed appigli.

Gli operatori della Squadra Soccorso Alpino Militare concorreranno a garantire la tempestività dei soccorsi, in caso di necessità, in Valle Gesso. Notevole dispiegamento di uomini sul percorso: 17 alpini lungo la discesa del Colle Fauniera segnaleranno eventuali criticità ed interverranno in caso di necessità. 20 unità saranno impiegate, su due turni, per il controllo dei varchi. Infine, nel vallone dell’Arma, l’apparato radio dell’Esercito verrà condiviso in modo sinergico con il sistema di comunicazione dell’organizzazione, per fornire un ulteriore supporto in caso di necessità.