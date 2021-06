Volley A2/f: Il talento di Alessia Populini e l’esperienza di Mila Montani verso la Lpm Bam Mondovì?

Continua la campagna di rafforzamento della Lpm Bam Mondovì. Il direttore sportivo Paolo Borello prosegue sotto traccia la sua opera di ricerca di giocatrici in grado di alzare il livello tecnico della squadra da affidare al neo tecnico Matteo Solforati. Dopo la conferma di Veronica Taborelli e l’annuncio della palleggiatrice Maria Luisa Cumino, presto potrebbero giungere altri colpi importanti.

Diverse testate giornalistiche, tra cui Tuttosport, parlano di una Lpm vicinissima alla talentuosa schiacciatrice dell’Igor Gorgonzola Novara, Alessia Populini. Altro colpo, dato per certo, sarebbe quello della centrale Mila Montani, attualmente impegnata nelle finali Play-off di B1 con la Volta Mantovana allenata proprio da Matteo Solforati.

Il neo tecnico del Mondovì, tra l’altro, è anche legato sentimentalmente con la “Regina della fast” Mila Montani. Facile, pertanto, che l’esperta centrale segua Solforati nella nuova avventura monregalese. Se la notizia dovesse essere confermata, la Lpm avrebbe piazzato altri due colpi di assoluto valore.

Secondo le informazioni in nostro possesso ci sarebbero tutti i presupposti affinchè le due trattative possano trovare un "lieto fine". La società della presidente Alessandra Fissolo, tuttavia, al momento non conferma, anche se nello stesso tempo non smentisce. Bocche cucite anche per quanto riguarda altre due possibili conferme e sul nome del nuovo libero.