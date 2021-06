Gli "Amici di Demonte" rispondono al sindaco Arata sulla nuova biblioteca

Gentile Redazione,

l'intervento del sindaco di Demonte Arata sul vostro giornale del 15/6 (https://www.targatocn.it/2021/06/15/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/il-sindaco-arata-tende-una-mano-agli-amici-di-demonte-lavoriamo-insieme-nella-nuova-biblioteca.htmlIl sindaco Arata tende una mano agli 'Amici di Demonte': “Lavoriamo insieme nella nuova biblioteca”), abbisogna di alcune precisazioni:





1) le “polemiche sterili e controproducenti” sono venute a seguito del progetto comunale di “smembramento e trasloco” della Biblioteca Civica “Piero Camilla” dal quattrocentesco Palazzetto al piano terra di Palazzo Borelli. Fin dall'ottobre 2019, gli Amici di Demonte si sono dichiarati contrari a tale smembramento, adducendo, però seri motivi.

2) “nessuno li ha cacciati” dice il Sindaco: se abbiamo dato, con molta amarezza, le dimissioni da gestori della Biblioteca a far tempo da ottobre 2020, è stato per l'assoluta mancanza di dialogo con l'Amministrazione che, ovviamente e legittimamente, voleva portare avanti i propri progetti, ben sapendo che avrebbe fatto a meno dell'apporto -gratuito- dei volontari dell'Associazione.

3) siamo decisamente felici che in un mese di attività, la nuova biblioteca sia divenuta un luogo di aggregazione con ben 13 nuovi tesserati -che vanno ad aggiungersi ai quasi 500, lasciati in eredità dall'Associazione- e con ben 86 prestiti -che continuano l'opera dell'Associazione con quasi 1.000 prestiti annuali-.

4) Ha ragione il Sig. Sindaco ad affermare che la sede dell'Associazione era presso il Municipio, ma si trattava della sede legale , mentre quella operativa era in biblioteca. Solo per puntualizzare!!

5) che, infine, l'Associazione abbia una visione “statica” della Biblioteca, ci permetta -Sig.Sindaco- difare questa precisazione: il nostro concetto di biblioteca è legato non a una “logica statica”, ma alla disponibilità di locali : se ci sono locali che possono permettere di avere al proprio interno e separati, biblioteca, ufficio turistico, centro incontri per anziani e giovani, postazioni p.c., doposcuola, ecc. Benissimo!! ma smembrare e snaturare la biblioteca per stipare tutte queste attività insieme, ci sembra veramente una forzatura!

6) unico vantaggio: l'accesso a tutti! Ma non ci siamo mai rifiutati, dal Palazzetto, di collaborare (ad es. con la Sousta), per la fornitura di libri portandoli a domicilio.





Con ciò, vorremmo veramente chiudere ogni patetica e sterile, nonchè inconcludente polemica sulla biblioteca. Prometto, non ne parleremo più!!! Dal nostro “RIFUGIO” di Via Martiri e Caduti al n.27, nuova sede legale ed operativa dell'Associazione, continueremo ad organizzare concerti, mostre d'arte contemporanea, visite guidate, convegni, attività culturale e il libero scambio di libri e giochi, sicuri di fornire un servizio complementare alle nuove Sale Polivalenti di Palazzo Borelli, con la speranza di contribuire alla crescita culturale di tutti noi.





Per l'Associazione AMICI DI DEMONTE, il Presidente Silvio Rosso