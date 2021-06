Pulizia degli alvei e rimozione legname danneggiato dall'alluvione: aperta manifestazione di interesse per privati e ditte specializzate

In seguito ai gravi eventi alluvionali dello scorso 2-3 ottobre, l'amministrazione dell'Unione Montana Valli Mongia-Cevetta-Langa Cebana e Alta Valle Bormida ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse per il taglio di vegetazione arborea abbattuta dalla piena.

L'iniziativa si pone l’obiettivo promuovere una attenta pulizia degli alvei dei corsi d’acqua pubblici attraverso la rimozione del legname che può rappresentare impedimento al regolare deflusso delle acque. Tutto ciò a tutela dell’incolumità delle persone, della sicurezza e della salvaguardia ambientale.

L'avviso è rivolto a privati e/o ditte specializzate interessati a vario titolo al taglio della vegetazione arborea abbattuta dalla piena, delle piante morte, instabili o inclinate presenti lungo l'alveo del Torrente Mongia, del Torrente Corsaglia e Cevetta, del fiume Tanaro e in generale dei corsi di acqua pubblici.