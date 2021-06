Sergio Soave riconfermato alla guida della Fondazione CrSavigliano

Il Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano ha riconfermato l’ex sindaco ed ex parlamentare Sergio Soave alla presidenza.



Al suo fianco: Gino Garzino, ex sindacalista Cgil e attuale consigliere Atc, Massimiliano Gosio, ex assessore comunale, Genziana Soffientini, già segretario generale del Comune di Savigliano e Lorenzo Mana, avvocato di Genola.



Il Comitato di amministrazione, che resterà in carica come il presidente per quattro anni, risulta – salvo il presidente - completamento rinnovato.



Escono Carla Giobergia, Francesco Villois, Lorenzo Gullino (Savigliano) e Sergio Gullino (Genola).