Incidente stradale, questo pomeriggio, sulla strada provinciale 12, all'altezza di Bastia Mondovì.

Coinvolti tre mezzi, con un bilancio di due feriti, prontamente soccorsi dalle ambulanze del 118 intervenute sul posto. Presenti anche i Vigili del fuoco di Mondovì, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati, e le Forze dell'ordine, per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.