Nuovo incidente stradale, in serata, a Morozzo, più precisamente in via Castelletto Stura.

Due auto si sono scontrate, e nel sinistro una ragazza è rimasta ferita lievemente ad una gamba.

Sul posto, una volta scattato l'allarme, il 118, i Vigili del fuoco con la squadra di Morozzo, e le Forze dell'ordine.