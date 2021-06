Ricercato per reati finanziari: imprenditore cuneese scoperto in un hotel del Varesotto e arrestato

La Polizia di Stato di Gallarate nella mattinata di ieri, mercoledì 16 giugno, ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Savona per reati finanziari.



L’uomo, un settantacinquenne della provincia di Cuneo, è stato rintracciato dagli agenti del Commissariato di via Ragazzi del ’99 in una struttura alberghiera della provincia di Varese dove stava soggiornando.



L’uomo, ricercato dal 2016, doveva scontare il residuo della pena detentiva di 4 mesi in seguito alla condanna per bancarotta.



Dopo i rilievi foto dattiloscopici e la redazione degli atti di rito, l’arrestato è stato portato in carcere a Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.