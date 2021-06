Gli animali domestici, la pet therapy e tutti i benefici per i nostri figli

È sempre maggiore il numero di case in cui le famiglie tendono a crescere da un punto di vista numerico grazie alla presenza di un animale domestico, ovviamente principalmente cani e gatti. Il legame che si crea fra persona e animale è difficilmente spiegabile a chi non ha mai conosciuto la gioia di questo tipo di amore, assolutamente unico nel suo genere. Gli animali domestici ci regalano gioia, sorrisi, tanto divertimento e una quantità illimitata di affetto, in cambio davvero di poco: qualche coccola e un po’ di croccantini!

Come la pet therapy aiuta la crescita dei tuoi figli

Il rapporto fra essere umano e animale è in grado di regalarci molto di più di quello che riusciremo a descrivere in questo articolo. Un animale domestico non è solo una piacevole compagnia e un allegro compagno di giochi per i nostri figli. Un cane o un gatto (o, perché no, tutti e due) sono in grado di migliorare la nostra vita da tantissimi punti di vista. Hai mai sentito parlare di pet therapy? Condividere un percorso di vita con un piccolo amico a quattro zampe ci insegna molto più di quanto possiamo pensare: può innanzitutto rappresentare un valore aggiunto nell’educazione dei figli, trasmettendo loro una serie di valori positivi quali il rispetto verso la diversità, fa aumentare il senso di responsabilità, poiché il bambino sa che, in un certo senso, dovrà badare al suo piccolo amico. Inoltre, l’amicizia con un cane o un gatto permette al bambino di sviluppare prima e meglio la propria capacità di comunicazione e di interazione: quando lo chiama, quando ci gioca, ma anche quando lo rimprovera impara a interagire, non solo con il linguaggio verbale ma anche con quello del corpo e con le semplici espressioni.

Come salutarli degnamente

Crescere con un piccolo amico a quattro zampe è senza dubbio una scelta che non solo migliora la nostra vita da un punto di vista emotivo, ma che arricchisce enormemente noi e i nostri piccoli. Purtroppo, però, i cani e i gatti hanno una caratteristica in comune che inevitabilmente, non per colpa loro, ci porterà a soffrire: la loro vita media è estremamente più breve della nostra e quindi, prima o poi, saremo costretti ad affrontare un momento estremamente difficile, in cui ci dovremo separare da tutto quell’amore. In questi casi, arriva in nostro soccorso Anima-li-amo, che ci consente di salutare il nostro amico a quattro zampe nel modo che merita, permettendoci di conservarne perennemente il ricordo.