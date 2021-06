Bra: doppio appuntamento con il teatro all’aperto

Entra nel vivo la particolare Stagione Teatrale estiva organizzata dal Comune di Bra all’aperto nel cortile di Palazzo Traversa (in via Serra). I prossimi giorni vedranno un doppio appuntamento. Mercoledì 23 giugno 2021 andrà in scena un “Incontro con Neri Marcorè tra musica e parole”, organizzato in collaborazione con il FAI di Bra. L’artista marchigiano è una delle figure più versatili dello spettacolo italiano: attore, imitatore, voce narrante di audiolibri e anche un bravissimo cantante, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il suo variegato repertorio. I biglietti per lo spettacolo sono esauriti.

Sabato 26 giugno la musica sarà ancora protagonista con lo spettacolo “Paul Mc Cartney e i Beatles. Due leggende”. A far rivivere alcune tra le più celebri canzoni della band londinese, rielaborate e arrangiate per quintetto d’archi, clarinetto e pianoforte, sarà l’Ensemble Saverio Mercadante, cui si affianca lo straordinario attore Cesare Bocci cui è affidato il compito di dar voce a Paul McCartney. Un connubio che saprà condurre l’ascoltatore in un viaggio tra le leggende e i misteri dei Beatles.

L’appuntamento successivo è programmato per sabato 3 luglio, quando il palco allestito nel cortile di Palazzo Traversa ospiterà un nuovo energetico incontro musicale, quello tra la band jazz Aljazzeera e il pioniere del rap Frankie Hi-Nrg Mc.