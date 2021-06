Agricoltura, Bergesio (Lega): “Ottima notizia la pubblicazione in G.U. del decreto che agevola l’ingresso dei giovani in agricoltura”

“Con l’articolo 43 bis, proposto dalla Lega Salvini Premier, del decreto legge 46 del 2020 (Semplificazione) , abbiamo potuto introdurre misure importanti per favorire l’ingresso in agricoltura di giovani imprenditori e per favorire il ricambio generazionale del settore. Tra queste il bando Ismea per i giovani agricoltori, che prevede mutui decennali a tasso zero e 35% a fondo perduto”.

Lo afferma, in una nota, il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in commissione Agricoltura.

L’8 giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2021 che specifica gli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità giovanile in agricoltura. In particolare, le domande per il bando in questione dovranno essere presentate tramite Ismea.

Si potranno presentare domande di contributo per il subentro nella conduzione di un’impresa agricola (ma vale anche per le imprese attive da almeno due anni) con progetti per lo sviluppo e consolidamento dell’azienda attraverso iniziative nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le misure consistono in mutui agevolati a tasso zero della durata massima di dieci anni (oppure 15 anni per le iniziative di produzione agricola), comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile. Previsto inoltre un contributo a fondo perduto nella misura massima del 35% della spesa ammissibile.

“Abbiamo lavorato incessantemente per offrire un’opportunità in più sul ricambio generazionale e sull’accesso dei giovani in agricoltura, settore che ha bisogno di aiuto, sostegno e finanziamento”, conclude Bergesio.