Continua il calo di pazienti Covid ricoverati al "Ferrero" di Verduno

Continua il trend di decrescita dei ricoveri di pazienti Covid positivi all'interno dell'ospedale Ferrero di Verduno.

In data odierna, i pazienti positivi al Covid-19 sono 6, 11 in meno rispetto all'ultimo dato del 3 giugno scorso. Dei 6 ricoverati, nessuno è in regime di terapia intensiva (così come il 3 giugno scorso).

Al tempo stesso, stabile risulta la situazione dei ricoveri ordinari: oggi se ne registrano 188, di cui 4 in rianimazione. Una quindicina di giorni fa, i degenti erano 194, di cui 3 in terapia intensiva.