Al via il progetto "Giro giocando" a Cavallermaggiore e Marene

E’ partito martedì 8 giugno il progetto “Giro giocando” ideato da diverse associazioni, per i Comuni di Cavallermaggiore e Marene.

Si tratta di otto pomeriggi, tra giugno e luglio dedicati ai bambini e alle loro famiglie. I primi 4 pomeriggi saranno nel territorio di Cavallermaggiore, mentre i successivi 4 si svolgeranno a Marene in Parco Galvagno.

Saranno a turno, diverse associazioni del territorio ad organizzare le attività dalle 17,30 alle 19,30, e sarà necessaria la prenotazione per permettere il rispetto delle norme vigenti.

“La Baracca dei Birbanti” si occuperà delle attività proposte il 6 luglio. Le attività sono indicate per bambini dai 6 ai 10 anni, ma per quanto riguarda il 6 luglio anche i bambini più piccoli o i ragazzi più grandi possono partecipare.

A Parco Galvagno si terrà un “Facciamo fiorire Marene” in versione ridotta come numero di partecipanti, ma speriamo divertente e coinvolgente.

I partecipanti potranno piantare il loro fiore e curarne la crescita a casa.

In questa occasione sarà inaugurata la prima casetta per i libri che tutti potranno prendere in prestito e scambiare. La casetta sarà posizionata in Parco Galvagno e sarà la prima ma non l’unica sul territorio marenese.

I bambini accompagnati da genitori, nonni o altri adulti, saranno accolti dagli alpini che offriranno loro la merenda.

Il progetto ha come fine l’integrazione delle famiglie del territorio con la speranza che partecipino numerose.

Gli altri appuntamenti saranno organizzati dal Ludobus, dalla biblioteca e dal gruppo Cngei, gruppo scout di Bra.