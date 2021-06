Atletica, grande attesa per il Meeting di Primavera di Mondovì: Osakue, Bencosme e non solo...

Tra gli appuntamenti dell’attività Stadia nel fine settimana in Piemonte spicca la 21ma edizione del Meeting di Primavera di Mondovì di domenica 20 giugno.

Tanti gli iscritti su cui spiccano i piemontesi portacolori delle Fiamme Gialle Daisy Osakue, in gara nel disco, e Josè Bencosme De Leon, al via sui 400hs. Per Osakue, rientrata a inizio giugno dagli States, è la terza gara in Italia dopo il 56,20 del Golden Gala di Firenze e il 58,27 ottenuto a Donnas lo scorso fine settimana. Obiettivo: superare i 60 metri. Per Bencosme invece è il rientro alle competizioni dopo un lungo stop: l’ultima gara del cuneese risale al 23 giugno del 2019 proprio sulla pista di Mondovì, dove corse in 50.04. Dovrà vedersela con Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano) che al suo attivo quest’anno ha già un 50.15 corso a Savona e un 50.19 corso a Ginevra lo scorso fine settimana.

Da segnalare anche, nelle prove femminili, sui 100 metri la presenza di Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Metallurgico S.Marco), accreditata di 11.55, e delle piemontesi Agnese Musica e Gaya Bertello (Novatl. Chieri).

Sui 400 metri attese al via Aurora Casagrande Montesi (CUS Pro Patria Milano) ed Eleonora Foudraz (Atl. Sandro Calvesi). Sfida tutta piemontese sui 3000 metri tra Arianna Reniero (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), Gloria Barale (Battaglio CUS Torino) e Adele Roatta (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) con la portacolori del GS Carabinieri Michela Cesarò che potrà dire la sua.Da seguire anche Malina Lenuta Berinde (Sisport), argento sui 400hs u23 ai tricolori di Grosseto, che sarà al via sui 400hs e sui 100hs.

Al maschile sui 100 metri Mattia Jason Ndongala (Sisport) dovrà vedersela con Ruskin Molinari Nwagwu (Atl. Riccardi Milano): 10.50 contro 10.53 i tempi di accredito con Ndongala che proverà ancora a migliorarsi dopo il primato personale ottenuto la scorsa settimana a Grosseto che gli è valso il minimo per gli Europei juniores. Sui 3000 metri interessante confronto tra Omar Bouamer (GP Parco Alpi Apuane) e Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino). Nel salto in lungo cerca riscatto dalla delusione di Grosseto Federico Scarselli (Novatl. Chieri).

Nel programma gare ci sarà spazio anche per le categorie giovanili con prove riservate alle categorie cadetti/e e ragazzi/e.