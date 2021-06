Calcio, Serie D - Il Saluzzo si gode la salvezza, Degiovanni: "Ragazzi fantastici, dalla prossima settimana penseremo alla stagione 21\22"

La penultima giornata del girone A di Serie D ha sancito la matematica salvezza del Saluzzo di Boschetto, protagonista di un'eccellente prima parte di campionato ma certo al 100% della permanenza nella categoria solo dopo il punto conquistato nella sfida contro l'Imperia.

Un'annata non facile eppure condotta in porto con il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Nell'ultimo turno ci sarà la trasferta in casa della Caronnese poi si potrà ragionare sul prossimo campionato, ancora in Serie D.

Grande soddisfazione nelle parole del ds Silvio Degiovanni: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo di inizio stagione, siamo davvero felici. Abbiamo fatto benissimo nelle prime 18-19 giornate poi abbiamo faticato un po' ma ci può stare. I ragazzi sono stati fantastici, non dobbiamo dimenticare che molti lavorano e ci alleniamo di sera. Il nostro budget è limitato, eppure il gruppo ha dimostrato di essere eccezionale, con attributi importanti. Lo staff ha lavorato benissimo e va ringraziato pubblicamente. Per tanti di noi era la prima esperienza in Serie D. Io ed il presidente ci eravamo già confrontati 12 anni fa con questo campionato: è bello esserci salvati. Ripeto, ottimo lavoro da parte di tutti. Sono anche contento per il Fossano, società con cui siamo legati da un rapporto di amicizia nonostante la rivalità calcistica e per l Bra che ha disputato un grande campionato. Prossima stagione? Non ne abbiamo ancora parlato. La priorità era la salvezza matematica, ora ci godiamo questo risultato poi ci confronteremo per impostare il campionato 21\22"