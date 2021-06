Motori - Velocità in salita, Ezio Musso secondo in Coppa Italia

Il pilota cuneese Ezio Musso, veterano delle corse in salita, dopo una lunga pausa dalle corse, nel 2019 ha deciso di tornare a correre e dopo un po' di rodaggio, sia fisico che mentale, nonché diverse gare sfruttate per mettere a punto la nuova moto, una Triumph, riesce a conquistare risultati importanti.

Vicecampione italiano nel Trofeo Crono Climber e quarto assoluto nel Campionato del 2020, anche quest'anno è partito alla grande.

Nello scorso weekend si è disputata la gara di Coppa Italia in quel di Deruta (PG). Dopo qualche problema riscontrato al sabato per un piccolo incidente, Musso nelle due manche di gara della domenica, si è aggiudicato la seconda posizione assoluta, alle spalle del campione Marco Giovannoni, che lo ha distanziato di soli 7 decimi.

"Sono molto soddisfatto - ha riferito Ezio Musso -, inseguivo un podio importante da tre anni per poterlo dedicare a mio figlio Fabio, che ha sempre corso insieme a me e che purtroppo ora non c'è più. E' per lui che, a quasi sessant’anni, ho deciso di tornare alle gare. Desidero ringraziare tutti quelli che mi supportano: Beppe, Silvio, Valter ed Umberto, Ivo, Flavio, Marco e Maura, Fabio, Dino, Osvaldo e naturalmente Elena, che è sempre pronta ad aiutarmi in ogni gara".