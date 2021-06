Dronero: al via il piano scuola estate, laboratori didattici per la scuola primaria e secondaria

Fortemente voluti in primo luogo dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo, la professoressa Vilma Margherita Bertola, apprezzati dai genitori attraverso un’ampia adesione in tutti i plessi, sono iniziati questo lunedì, 14 giugno, i laboratori didattici per gli studenti delle classi 2^, 3^ e 4^ delle scuole primarie di Dronero (piazza Marconi e plesso Oltre Maira), di Villar San Costanzo, Pratavecchia, Roccabruna e San Damiano Macra.



Spiega la dirigente: “Purtroppo gli sforzi di progettazione del “PON – Apprendimento e socialità” e del progetto “Monitor 400” sono stati vani. Moltissime scuole italiane hanno presentato la candidatura e i finanziamenti a disposizione sono stati distribuiti secondo una graduatoria, definita per punteggio. Il nostro Istituto non ha raggiunto il punteggio minimo. Con i fondi messi a disposizione del MIUR, grazie alle disponibilità e alla intraprendenza del collegio docenti che ci tengo molto a ringraziare, sono stati organizzati laboratori”.



Lettura e scrittura creative, giochi matematici e coding, arte immagini e musica, lingua inglese, L2, attività sportiva: una settimana di attività educative nelle quali i bimbi, cimentandosi, hanno la possibilità di apprendere molto, oltre che fare esperienze divertenti e di socializzazione.



La prossima settimana, a partire da lunedì 21 giugno, sarà invece la volta delle classi 2^ della scuola secondaria di primo grado di Dronero, nonché delle classi 1^, 2^ e 3^ dell’indirizzo musicale. Ad attenderli tante interessanti proposte: orchestriamo, giochi matematici e coding, L2, attività sportiva.