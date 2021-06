Fra giochi, curiosità, divertimento: alla scoperta del "Sentiero del Filo" a Venasca

Il Filo è conduttore, è quello del discorso, del traguardo, del rasoio, dell'orizzonte, del pensiero, del ragionamento, della memoria, si può percorrere tutto l'anno.

Con questo concetto a Venasca (550 m s.l.m.), uno dei primi comuni della Valle Varaita, è stato realizzato un affascinante sentiero con una trentina di installazioni artigianali fra ragnatele, marionette, altalene, telai, strumenti musicali, vestiti, nodi e giochi di equilibrio per sorprendere e far interagire, attraverso il gioco, i bambini, i ragazzi, le famiglie.

Si parte dal centro del paese in piazza Caduti, a lato dell'Ala comunale, dove è posta la segnaletica introduttiva. Cinque i chilometri di percorso, ben tracciato e curato, in mezzo alla natura. Si attraversano tratti freschi di sottobosco e spazi all'aperto regalando alla vista e al tatto la possibilità di stimolare emozioni e sentimenti attraverso i moltissimi giochi realizzati in legno e con i materiali del bosco. Le installazioni ingegnose per fare divertire dai più piccoli ai più grandi sono state interamente costruite a mano dai giovani volontari della Pro Loco locale.

Quali sorprese riserva ancora il percorso? Lo spiega ai nostri microfoni il presidente della Pro Loco di Venasca Fabio Conterno