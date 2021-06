Via a Cuneo al progetto "AbitArte": Domenico Olivero "insegna" come vivere la quotidianità in spirito artistico

Siamo lieti di comunicare che presso l’ Housing Sociale Crocevia46 di Cuneo prende avvio il progetto “AbitArte” dell’impresa sociale Open House coordinato dalla responsabile Simona Rolle col “maestro d’arte” Domenico Olivero, artista che da diversi anni opera sul territorio e sulla storia del vivere la quotidianità in spirito artistico.



L’iniziativa, realizzata con il sostegno della Fondazione CRC, prende avvio questa settimana e si svilupperà in diverse fasi con un evento finale espositivo e comunitario. Il progetto “AbitArte ” intende essere una iniziativa con la quale il Social Housing di Cuneo, Crocevia46 riparte dal protagonismo dei suoi abitanti nell’abitare gli spazi e dall’incontro con il territorio per la riattivazione di scambi e relazioni di reciprocità rimasti sopiti a causa della fase più acuta dell’emergenza sanitaria.



Le recenti esperienze di limitazione della socialità, chiusura dei luoghi di aggregazione e relazione, riduzione della possibilità di spostamento hanno dilatato i tempi dello stare in casa che in molte situazioni ha rischiato di trasformarsi da tempo “libero” in tempo “vuoto”.



Nei mesi più rigorosi di chiusura sono state realizzate molte esperienze nelle quali abitanti di appartamenti e condomini, per riempire quel vuoto potenziale, molti abitanti hanno esercitato le loro passioni e le loro vocazioni espressive o più propriamente artistiche, anche trasformando in veri e propri manufatti d’arte le suppellettili e gli oggetti di uso quotidiano.



Per fare ciò si è pensato di usare la creatività dell'arte che libera e apre a tutti la possibilità di esprimere le proprie sensazioni ed emozioni. Attraverso un dialogo iniziale si farà un percorso di condivisione del proprio essere parte temporanea del Crocevia46 sia in forma orale che poi con la creazione di un “manufatto emotivo” del proprio vissuto.



Il progetto avrà tre fasi:

- Un incontro di presentazione del progetto e di conoscenza dei partecipanti

- Un incontro di condivisione delle riflessioni scaturite e avvio della condivisione

- Un incontro di laboratorio d'arte creativo



Seguirà poi un evento conviviale, aperto anche al pubblico, con una mostra dei manufatti realizzati.