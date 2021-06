Alba: viabilità modificata in piazza Cagnasso

Per lavori di riparazione di una perdita sulla rete del teleriscaldamento è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Cagnasso, fronte civico 6 (15 stalli blu), con chiusura della corsia in direzione piazza Garibaldi e relativa deviazione dalle ore 7.00 di lunedì 21/06 alle ore 20.00 di mercoledì 23/06/2021.