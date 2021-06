Insieme per l'ospedale Ferrero: le parole del dottor Buda, primario del reparto di Ginecologia Oncologica

Grazie alla generosità del territorio di Langhe e Roero, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus è, dal 2008, al fianco dell'Asl CN2 nel supportare e suggerire progetti di miglioramento strutturale e funzionale a favore dei cittadini-pazienti.

Tra gli altri progetti, anche l'inserimento lavorativo di sei giovani medici specializzandi, grazie all'assegnazione di altrettante borse di studio, frutto dell'ultima campagna della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus: è possibile contribuire direttamente, donando il proprio 5x1000 indicando nella propria dichiarazione dei redditi il CF 90041890048.

"Questo ospedale ha delle grandi prospettive, per le quali poter accogliere degli specializzandi è una grande occasione per poter sviluppare con i giovani un progetto che può coinvolgere anche noi nella formazione - afferma il Direttore della SOC di Ginecologia Oncologica dell'Asl CN2, Alessandro Buda -. Per la mia storia sono sempre stato in un ospedale universitario, per cui poter accogliere qui i giovani specializzandi in arrivo dopo l'estate, tra settembre e l'inizio di ottobre, dalla prestigiosa Università degli Studi di Udine è linfa vitale, stimola me e i miei collaboratori a dare qualcosa in più per trasmettere la nostra esperienza, tanto in ambito clinico quanto in ambito chirurgico. Qui inoltre abbiamo a disposizione diverse facilities, sale operatorie integrate, la strumentazione più moderna e la chirurgia robotica".

"Destinare il proprio 5x1000 è gratuito - conclude il dottor Buda -, ma permette di investire su giovani medici e sulla loro formazione, facendo sì che, nel tempo, ritorni un qualcosa di bello per la cura delle generazioni future".