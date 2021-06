A Morozzo si naviga ultraveloce con la fibra di Isiline

C’è anche Morozzo nell’elenco delle città raggiunte dalla fibra di Isiline: da venerdì 18 giugno, infatti, per gli abitanti è possibile attivare una nuova e performante linea in fibra misto rame FTTC (Fiber To The Cabinet). Il servizio offerto da Isiline, storico provider del territorio piemontese con sede a Saluzzo, consente ad abitanti e aziende di sfruttare al meglio la potenza e la velocità della rete a Banda Ultralarga: lavorare da casa, seguire lo sport in streaming, effettuare videochiamate e gestire l’impianto domotico è ora più facile grazie al servizio di connettività messo a disposizione dall’azienda saluzzese. Grazie al nuovo intervento, che prevede l’attivazione di tre nuovi “armadi”, verranno coperti 614 civici.

“Con questo nuovo intervento, Isiline fa sì che Morozzo venga coperta in modo capillare – commenta Massimo Mellano, direttore generale di Isiline – permettendo così ad abitanti e aziende del territorio di sfruttare un servizio altamente performante per poter navigare con velocità su Internet”.

“Aspettavamo da tempo di essere connessi in modalità ultraveloce – aggiunge Mauro Fissore, sindaco di Morozzo -. Avevamo interessato Isiline manifestando le necessità del nostro comune con la speranza di fornire un servizio alle famiglie e alle imprese quanto più adeguato alle esigenze del momento. Tutti ormai devono poter navigare con qualità e prestazioni elevate, penso anche ai tanti professionisti che lavorano nel nostro comune. Se ora abbiamo la possibilità di contare su una connessione Internet ultraveloce lo dobbiamo proprio ad Isiline che ha da subito accolto le nostre richieste garantendo un sevizio rapido ed efficiente a prezzi di mercato concorrenziali”.

Per acquistare il servizio o ricevere maggiori informazioni sulla propria copertura, Isiline mette a disposizione diversi canali: è possibile telefonare al numero 0175/292929; in alternativa si può entrare in totale sicurezza nei punti vendita di Mondovì (Piazza Cesare Battisti, 2/E), Cuneo (piazza Europa, 22), Fossano (via Roma, 32), Saluzzo (via Marconi, 2 e piazza Cavour, 3) e Carmagnola (via Valobra, 129) oppure verificare la copertura e completare l’acquisto direttamente online sul sito www.isiline.it.