Ad Alba i positivi salgono a 16. Erano solo due un paio di settimane fa

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 16 di cui 1 ricoverato. Un piccolo balzo rispettio ai dati di una settimana fa, quando i casi erano 14, ma un po' più deciso rispetto all'inizio del mese di giugno, quando se ne contavano appena due.

I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72. I guariti da inizio pandemia sono 1339.



I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte. “Il numero dei contagi rimane contenuto – spiega il sindaco Carlo Bo -. All’ospedale Ferrero di Verduno oggi sono 6 le persone ricoverate per Covid, una sola albese e nessuna in terapia intensiva. Il piano vaccinazioni dell’Asl Cn2 è arrivato a 86.141 prime dosi somministrate e 36.634 seconde dosi per un totale di oltre 122 mila inoculazioni”.