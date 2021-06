Alba accoglie il progetto di raccolta alimentare "Le nuove Povertà"

Il progetto “Le nuove povertà”, promosso dalla consigliera comunale di Asti Elisabetta Lombardi, si sta espandendo su tutto il territorio piemontese, grazie al coinvolgimento di molte istituzioni ed alla generosità delle imprese.





Il 16 giugno l’iniziativa è stata presentata ad Alba all'Assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo. All’incontro, a palazzo comunale, erano presenti la promotrice Elisabetta Lombardi, l’imprenditore Salvatore Lombardi, titolare del punto vendita Despar di corso Piave e cugino di Elisabetta, che si è dichiarato disponibile a donare alcuni bancali di generi alimentari di prima necessità, e Tommaso Lorusso, presidente dell’Associazione Solstizio d’Estate Onlus.





Commenta l’Assessore Boschiazzo: “Abbiamo accolto la proposta di Elisabetta Lombardi con grande interesse e siamo disponibili ad aprire un dialogo con l’intento di portare avanti attività condivise che si traducano in opportunità e aiuti concreti alle fasce più deboli. Ho apprezzato soprattutto l’intenzione di creare una rete che coinvolgerà molti soggetti che ruotano attorno al mondo del sociale. Ringrazio il signor Salvatore Lombardi e la consigliera Elisabetta Lombardi per la generosità e per questo progetto.”