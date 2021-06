A Beinette interventi di pulizia e manutenzione al parco di Rifreddo grazie alla Protezione Civile (FOTO)

Un bel gesto di collaborazione e amore per il paese. Il Gruppo di Protezione Civile di Beinette, nella giornata di mercoledì 16 giugno, ha effettuato un'esercitazione per testare il corretto funzionamento di alcuni strumenti in dotazione e provare specifiche procedure.

Le operazioni sono state svolte nel parco di Rifreddo che necessitava di alcuni interventi di manutenzione.

"Grazie alla loro disponibilità l'esercitazione si è trasformata in un servizio per il Comune" - spiega l'assessore all'ambiente Iosi Macagno - "Il Parco di Rifreddo aveva bisogno di alcuni lavori di manutenzione e la Protezione Civile li ha effettuati: con un potente getto d'acqua sono state accuratamente lavate le tettoie e tutte le postazioni con i tavolini, sono stati puliti i bracieri per la cottura della carne e inoltre è stato estratto il materiale che nel rio ostruiva il passaggio dell'acqua ed è stata controllata la situazione delle sponde e dei rami degli alberi adiacenti. 16 persone si sono prese cura di uno spazio verde particolarmente bello: il nostro parco! La collaborazione tra Comune e Protezione Civile è costante. Doveroso è il ringraziamento dell'Amministrazione, perché insieme raggiungiamo sempre ottimi risultati, risultati che diversamente non ci sarebbe la possibilità di ottenere".