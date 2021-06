DNAlba: da oggi, l'albesità è un marchio registrato

Gli Albesi hanno plasmato il territorio rendendolo un paesaggio patrimonio dell’umanità, ma - prima ancora - è il territorio che ha forgiato gli uomini e le donne che hanno poi fatto grande questa terra. Il risultato è forse quel misto di "ghëddo" (traducibile con brio, carattere, quella firma inconfondibile nel portare avanti un’azione) e "deuit" (nell'accezione positiva di bei modi, garbo, stile) che è alla base del "DNAlba, espressione coniata per raccogliere tutto ciò che definisce e caratterizza il territorio e gli abitanti di Alba, delle Langhe e del Roero.

A presentare il progetto, nella giornata di oggi, venerdì 18 giugno, presso la Sala Convegni di Palazzo Banca d'Alba, i numerosi partner che hanno dato vita all'iniziativa, accolti dalle parole del presidente dell'istituto di credito cooperativo albese, Tino Cornaglia: "Dopo un anno e mezzo, in questo momento di ripartenza ricominciamo dalle nostre radici e dalla nostra storia, dai personaggi che hanno fatto grande il nostro territorio".



Per il sindaco della Città di Alba, Carlo Bo, "si tratta di un appuntamento importante nell’ambito degli eventi organizzati per Alba capitale della cultura d’impresa, una città a vocazione fortemente imprenditoriale e industriale, connessa con il tessuto culturale. Siamo passati dalla malòra fenogliana a essere riconosciuti territorio patrimonio dell’umanità. L'Albesità ci deve riempire d’orgoglio: la storia imprenditoriale di questa città è fatta di persone che parlano poco e lavorano tanto… e così dovrebbero fare anche i politici, prendendo esempio".



A condurre la presentazione, il responsabile delle Relazioni Esterne di Banca d'Alba, Paolo Taricco, che ha annunciato la registrazione del marchio DNAlba: "Un progetto di comunità, in cui ciascun partner affronterà una determinata tematica".



LE SCUOLE

A coordinare le scuole, la dottoressa Laura Della Valle, che ha introdotto la professoressa Marina Pepino e la studentessa Vera Morino, del Liceo Artistico “Pinot Gallizio”, i cui allievi dell'ultimo anno sono stati coinvolti in un concorso di idee per la realizzazione del logo di DNAlba. A primeggiare, quello della giovane braidese. Sempre parlando di scuole, i bambini delle materne sono stati coinvolti - per un omaggio a Pinot Gallizio - nella realizzazione di decine di metri di pittura su tela, esposte nel Cortile della Maddalena.



IL PIEMONTESE

La caporedattrice di Gazzetta d'Alba, Maria Grazia Olivero - accompagnata da un video di Paolo Tibaldi, autore della rubrica "Abitare il Piemontese" - ha annunciato la realizzazione di un sondaggio, in collaborazione con IRES Piemonte: un questionario che produrrà una ricerca demografica che verrà quindi affidata a un sociologo di fama internazionale, che produrrà una sua relazione. Questa passerà poi a un copywriter, chiamato a riassumere la ricerca in un tweet. Quindi, un numero unico racconterà il progetto, che vedrà la sua conclusione al Pala Alba Capitale di Confindustria, con un convegno in calendario il 18 novembre alle ore 18. Sempre sul fronte "comunicazione", che prevede la collaborazione anche con Radio Alba, rappresentata da Antonella Levi, da oggi sono attivi i profili social e il sito web www.dnalba.it.



LE TRADIZIONI

A dare voce alle tradizioni, il presidente Famija Albèisa, Tonino Tibaldi, che ha messo a disposizione il ricchissimo archivio dell'associazione, dialogando quindi con Cornaglia che ha proposta la ristampa dei manuali sull’enogastronomia albese.



FIERA DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA

A proposito di enogastronomia, facile il collegamento con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, per la quale è intervenuto il direttore dell'Ente, Stefano Mosca: "La Fiera è l'incarnazione perfetta del DNAlba: territorio, comunità e glocal sono la sintesi perfetta di quanto facciamo. E, a testimonianza di come l'Albesità sia riconosciuta nel mondo, basta pensare che in tutto il mondo il Tuber magnatum pico è conosciuto come Tartufo Bianco d’Alba".



LA CUCINA

Quindi Mario Deltetto, responsabile di Alba Accademia Alberghiera, che ha parlato del recupero e della rivisitazione delle grandi ricette della tradizione, senza dimenticare la “sala”: "Lavoreremo su cocktail con gli ingredienti del nostro territorio".



LE FOTO

A raccontare il DNAlba per immagini, il Gruppo Fotografico Albese, con gli interventi del suo presidente Roberto Magliano e del vicepresidente Diego Battaglino in rappresentanza dei circa 100 soci dell'associazione. "La prima foto scelta, con il moncone autostradale dell'Asti-Cuneo a Cherasco, è chiramente una provocazione... ma il percorso prevede di raccontare per immagini cosa è l’Albesità".



I SUONI

Ancora, Filippo Cosentino (Ipogeo records e Dragon fly): "Oltre alla musica, vogliamo raccontare la città con dei suoni caratteristici. Dalla cerca del tartufo all’imbottigliamento del vino, al corso del fiume: questi suoni sono diventati un brano musicale, che è il racconto di una giornata tipica ad Alba, e che si potrà ascoltare anche su Spotify".