Domenica 20 giugno riapre il Santuario di Sant'Anna di Vinadio: volontari al lavoro per accogliere i pellegrini [VIDEO]

Domenica 20 giugno riapre, per tre mesi, il santuario di Sant'Anna di Vinadio, il più alto d'Europa. Tutte le strutture saranno aperte già da doamni 19 giugno, così come sarà aperto per la cena e il pernottamento il rifugio alpino "Casa San Gioachino".

In queste settimane numerosi volontari hanno lavorato per garantire l’apertura, per offrire l’accoglienza ai tanti pellegrini e turisti che saliranno ai 2020 metri di quota, dove si trova l’intero complesso.

Domenica l'apertura ufficiale. Oltre alle messe e alla prima benedizione dei bambini, alle 16, presso i “baracconi”, ci sarà l’inaugurazione dell’antico sentiero ripristinato e del nuovo ponte tibetano.

Questo il programma della giornata:

alle 7.30 la messa per il personale

Alle 11 la solenne cerimonia di apertura animata dal coro polifonico Fidei donum di Roccavione, dal coro polifonico Monserrato e dalla Compagnia musicale cuneese.

Alle 14 concerto spirituale

alle 14.30 il Santo Rosario

Alle 15 la benedezione dei bambini e delle famiglie

alle 15.45 la messa vespertina

alle 16 l'inaugurazione del sentiero e del ponte tibetano

Tutte le informazioni aggiornate si possono trovare sul sito internet www.santuariosantanna.eu e sul canale YouTube del Santuario