Il Lions Club Mondovì a sostengo degli Alpini

Il Lions Club Mondovì e monregalese a sostegno degli Alpini con un prezioso contributo per l'acquisto di nuove divise per i volontari del Gruppo di Protezione Civile.

“Con gratitudine a nome degli Alpini della Sezione di Mondovì, che ho l’onore di rappresentare, sono a ringraziare Lei e il Suo Direttivo per il generoso contributo offerto dal Lions Club Mondovì, destinato all’acquisto di nuove divise per rinnovo di parte dell’abbigliamento in dotazione ai nostri volontari della protezione civile A.N.A. di Mondovì” - con queste parole il Presidente Armando Camperi della Sezione A.N.A. di Mondovì, ha pubblicamente ringraziato l’ing. Angelo Bianchini, intervenuto in rappresentanza del Lions Club di Mondovì per il prezioso contributo riconosciuto alla protezione civile A.N.A.