Il sindaco di Bra premia i giovani lettori per la loro assiduità

Non si è mai troppo piccoli per avvicinarsi alla lettura, per innamorarsi di una bella storia e sognare. Lo confermano i bambini della scuola dell'infanzia Gina Lagorio, che nei mesi scorsi, nonostante la Biblioteca civica sia stata impraticabile a causa delle norme anti -Covid, hanno comunque continuato a prendere in prestito (grazie al servizio “a distanza”) tanti libri da leggere a casa con i genitori, oltre a fermarsi nel cortile della struttura di via Guala quando la bella stagione lo ha consentito per ascoltare le storie lette dalle bibliotecarie.

Per premiare tanto impegno e amore per la lettura, nella giornata di mercoledì 16 giugno 2021 il sindaco di Bra Gianni Fogliato li ha incontrati a sorpresa – al termine di una lettura animata curata da Antonio Argenio di “Art in Fabula”- e ha consegnato loro un attestato e un libro dono. Sicuramente un regalo gradito.