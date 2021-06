La Granda riapre le porte delle case di riposo: al via gli incontri in sicurezza

“Finalmente abbiamo potuto soddisfare le giuste richieste dei familiari che ormai da troppo tempo, purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria non potevano far visita ai loro parenti nelle case di riposo”.

Dopo oltre un anno passato a combattere con la pandemia e tutte le criticità sanitarie - e non solo - del Coronavirus, Silvio Invernelli - presidente dell’Associazione Case di riposo cuneese - dà la buona notizia a chi da molti mesi ormai non poteva andare a trovare nonni, genitori ed amici nella case di riposo.

“Seguendo un determinato protocollo di sicurezza che noi, come associazione, abbiamo fornito alle nostre 70 strutture associate, le visite parentali sono consentite. Naturalmente senza mai tralasciare la sicurezza, data da distanziamento sociale e mascherina. Inoltre in questo periodo possiamo contare su delle giornate piu calde e quindi è possibile sfruttare gli spazi all’aperto dei quali la maggior parte delle strutture sono dotate. Solo in casi particolari viene richiesto al visitatore di fare un tampone e comunque a discrezione del direttore sanitario che poi e la figura centrale che detta a linea della casa di riposo”.

Sicuramente anche la campagna vaccinale arrivata ad un ottimo traguardo, permette - se non di abbassare la guardia, di avere alcune libertà in più.

“Sì, ormai ospiti e visitatori hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e quando il ciclo sarà completato, con una apposita documentazione che lo certifica, fare o un altro importante passo avanti. Abbiamo vissuto - conclude il presidente Invernelli - dei mesi piuttosto complicati. Speriamo di andare verso un certo gradi di normalità, perché capisco perfettamente che non è stato facile non vedere i propri cari”.