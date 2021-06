Roburent e Piozzo aderiscono alla settimana nazionale delle "panchine viola", simbolo di gentilezza

Una panchina viola per incentivare e promuovere i gesti di gentilezza nelle scuole, nelle associazioni sportive e nei paesi.

Da lunedì 21 a domenica 27 giugno in tutta Italia si celebra la "settimana nazionale delle panchine viola", simbolo di gentilezza.

L'iniziativa, parte del progetto "Costruttori di gentilezza" promosso dall'associazione "Cor et Amor", era iniziata nel 2019 con l'inaugurazione della prima panchina a Quincinetto, in provincia di Torino, dando il via a un vero e proprio sistema nazionale.

Un modo per incentivare le buone pratiche della gentilezza in diversi ambiti, valorizzando le ricadute sociali che la gentilezza esercita sul singolo cittadino, sui bambini, ma anche nei contesti sportivi, sanitari e sulle comunità locali.

Anche in Granda diversi comuni e associazioni sportive hanno deciso di aderire al progetto, nel monregalese, Roburent (sindaco Giulia Negri, referente progetto Mirella Salvatico) e Piozzo (sindaco Antonio Acconciaioco, referente progetto Anna Tognella), inaugureranno due panchine viola, rispettivamente di fronte alla scuola dell'infanzia di Sangiacomo e in frazione San Grato.

"La settimana nazionale delle panchine viola si pone l’obiettivo di sensibilizzare sempre più comunità locali e sportive a inaugurarne di nuove e costruire buone pratiche di gentilezza ad esse collegate" - spiegano sul sito di "Costruttori di Gentilezza".

Le panchine, dipinte in sfumature di viola, devono essere preferibilmente poste in un'area pubblica, sportiva e/o utilizzata dai bambini e ad esse deve essere collegata una frase sulla gentilezza.

“La felicità è un percorso, non una destinazione”, questa la citazione scelta per la panchina di Roburent che ha deciso di aderire all'iniziative "per contribuire ad accrescere il benessere di tutta la comunità, affinché la gentilezza possa diventare un’abitudine diffusa”.

All'inaugurazione, in programma martedì 22 giugno, seguirà anche una "Buona Pratica di Gentilezza abbinata": i bimbi della Scuola dell’infanzia metteranno a dimora un albero in segno di crescita, lo abbelliranno con piccole perle di gentilezza.

"Noi crediamo, infatti, che l’impatto di una parola o un comportamento gentile abbia una risonanza altissima, soprattutto negli ambienti scolastici, educativi e familiari, in particolar modo in periodi di difficoltà come quello che stiamo attraversando" - commentano dal comune di Roburent - "Al fine di diffondere tale valore, bambini e maestre prepareranno disegni e frasi rappresentative, che andranno a costituire un #promemoriagentile".

Il 26 giugno anche Piozzo inaugurerà la sua panchina viola, nella frazione di San Grato, referente del progetto Anna Tognella, sempre molto attiva per le attività del paese su temi importanti come la lotta alla violenza sulle donne (leggi qui) e il sostegno a campagna di sensibilizzazione come quella della LILT (leggi qui).

Piozzo, inoltre, in passato aveva già inaugurato "un angolo del rispetto" con diverse panchine posizionate sulla piazza centrale del paese, dedicate all'amore per gli anziani, alla lotta contro il bullismo e la violenza sulle donne e al rispetto degli animali.

La frase scelta è di Madre Teresa di Calcutta "Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna La panchina sarà inaugurata con l'obiettivo di trasmettere un messaggio di pace e distensione tra le persone".