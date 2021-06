SS20 "del Colle di Tenda": da lunedì 21 manutenzione notturna nelle gallerie

Anas ha programmato la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie Bocche, sulla strada statale 20 "del Colle di Tenda e di Valle Roja" in provincia di Imperia.



Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico dal km 138,220 al km 143,000 nelle notti comprese tra lunedi 21 giugno e giovedi 24 giugno, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.



Durante le ora di chiusura verrà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso e di emergenza, mentre il traffico ordinario verrà deviato, in loco, lungo le strade comunali.