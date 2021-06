Barò Cosmetics® presenta la nuova linea di solari viso e corpo Sun Perfect

Per godere del sole in tutta sicurezza Barò Cosmetics firma Sun Perfect, la linea di solari e doposole viso e corpo altamente performanti e realizzati con formule innovative specifiche per proteggere la pelle dai danni dei raggi UVA e UVB. I nuovissimi Sun Perfect - Protezione Solare sono water resistant e contengono estratti di semi d’uva bio coltivata a Barolo e burro di karité. Oltre ad assorbirsi rapidamente svolgono una potente azione rigenerante anti-age, idratano, nutrono e sono studiati in base al fototipo di ogni donna: Sun Perfect SPF 10 per chi ha la pelle scura, si abbronza velocemente ed è a basso rischio scottature; Sun Perfect SPF 30 per chi ha la pelle chiara e si brucia facilmente; Sun Perfect SPF 50 adatta anche per i bambini dai 3 anni in su.

Sun Perfect – Doposole è invece la crema a base di aloe, avena, burro di karité ed estratto di semi d’uva Bio coltivata a Barolo per proteggere la pelle dai radicali liberi causati dall’esposizione al sole. Vera coccola per il viso e il corpo, è fresca e idratante, ha una texture setosa ed un profumo avvolgente che restituisce un immediato benessere alla pelle stressata dall’esposizione ai raggi solari. La sua azione lenitiva riduce il rossore e la desquamazione, rendendo l’abbronzatura più luminosa e durevole.

Barò Cosmetics® è il brand specializzato nella skincare che firma una linea di trattamenti cosmetici che combattono gli inestetismi della pelle nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche dell’epidermide. L’azienda piemontese, che ha sede in quelle Langhe elevate a patrimonio UNESCO e che rinnova il modo di fare vinoterapia, seleziona gli scarti provenienti dalla torchiatura dell’uva biologica coltivata a Barolo per creare una gamma di qualità superiore pensata per la donna che ama prendersi cura di sé ed è attenta alle tematiche green. Le 74 referenze tra sieri, gel, creme e maschere per il viso, emulsioni, oli, acque profumate e altri prodotti per il corpo, shampoo, balsamo e maschera per i capelli garantiscono una beauty routine mirata, efficace e total body.

Immediatamente dopo la torchiatura le vinacce vengono trasferite al laboratorio per l'estrazione a freddo con glicerina dei polifenoli. Gli estratti vengono poi conservati in un caveau a temperatura controllata per mantenere inalterata l’efficacia di tali principi attivi. Il risultato? Una linea di alta cosmetica con un’elevata concentrazione di polifenoli antiossidanti che, combattendo i radicali liberi, sono i migliori alleati contro l’invecchiamento cutaneo e aiutano la pelle a conservare la sua naturale riserva di acido ialuronico, rimpolpante naturale che preserva l’elasticità e il tono. In sinergia con i lipidi eudermici i polifenoli possono inoltre penetrare nell’epidermide idratandola in modo profondo e prolungato, ristrutturandola e purificandola. Le formule esclusive Barò Cosmetics® contengono anche fitoestratti di piante e frutti, burri vegetali, acque floreali e oli essenziali ricchi di attivi efficaci nella preparazione cosmetica. Per un benessere che dalla pelle abbraccia tutti i sensi con texture vellutate e profumazioni delicate.

Tutti i prodotti Barò Cosmetics® hanno formule brevettate e di proprietà. Le referenze skincare contengono inoltre fitoestratti di piante e frutti, burri vegetali, acque floreali e oli essenziali ricchi di attivi efficaci nella preparazione cosmetica. Per un benessere che dalla pelle abbraccia tutti i sensi con texture vellutate e profumazioni delicate.

Le formule esclusive Barò Cosmetics® nascono nel dipartimento di Ricerca e Sviluppo coordinato dalla Dott.ssa Giorgia Chiusano; le sostanze attive dei semi d’uva e delle vinacce vengono estratte nel laboratorio diretto dalla farmacista e cosmetologa Giovanna Menegati che si occupa anche di selezionare le materie prime necessarie a creare formule uniche, gradevoli, tollerabili e sicure che vengono successivamente testate dermatologicamente sia presso il Centro di Cosmetologia dell'Università degli studi di Ferrara sia presso Etichub, Spin-off dell’Università di Pavia.

Tutta la linea è formulata e prodotta nel rispetto delle migliori pratiche del settore cosmetico e certificata a livello europeo da Bio Basic Europe.

L’azienda piemontese punta sul concetto di Cosm-etica che si traduce in una produzione 100% made in Italy, senza derivati e test sugli animali, che utilizza le virtù benefiche che la natura offre nel rispetto del pianeta e della salute delle consumatrici e che controlla tutta la filiera di approvvigionamento delle materie prime. Certi della propria qualità, i prodotti Barò Cosmetics® hanno la Garanzia Entusiaste o Rimborsate grazie alla quale le clienti provano le referenze per 30 giorni e se non sono più che soddisfatte si vedono restituire il 100% dell’importo.

Il brand offre inoltre un Servizio di Consulenza Beauty tramite il Numero Verde gratuito 800 767895, i canali social e la live chat. Le 40 consulenti di bellezza, formate dalla Dottoressa Menegati, rispondono con competenza alle curiosità delle consumatrici e sanno consigliare le referenze più adatte in funzione del tipo di pelle e per massimizzare l’efficacia di ogni trattamento di bellezza.

La filosofia green di Barò Cosmetics® passa anche dalla vendita e dalla distribuzione che avviene attraverso il canale online www.shopbaro.it. In questo modo i prodotti, pur essendo di alto livello, hanno un costo contenuto e dai laboratori arrivano direttamente a casa delle clienti senza intermediari, permettendo loro di vivere il piacere dei trattamenti di una SPA nell'intimità di casa.

L’azienda

Barò Cosmetics ® è stata fondata nel 2015 e ha sede a Guarene in provincia di Cuneo; i tre fondatori sono Alberto e Simone Toppino e Luca Barone che hanno il 32,66% ciascuno, mentre il restante 2% è di Guido Rosso. La denominazione deriva dal comune di Barolo da cui si preleva la materia prima post torchiatura di scarti di vinacce d’uva coltivata biologicamente. Le formule di proprietà Barò Cosmetics® sono frutto di anni di ricerca condotte dalla Dott.ssa Giovanna Menegati, sottoposte a test e certificazioni che hanno permesso di lanciare i primi 6 prodotti nel 2016. Totalmente made in Italy, detiene i brevetti di tutte le produzioni e per politica aziendale e scelta ambientale sia l’estrazione della materia prima è meccanica e non chimica sia la produzione è green e non testata sugli animali. L’azienda impiega nei siti di Guarene 31 dipendenti con un’età media di 36 anni e 61% donne. Nel 2020, anno del Covid-19, l’azienda ha registrato +110 % di fatturato utilizzando solo i canali dell’on-line e la politica Entusiaste o rimborsate.

Barò Cosmetics ® è infine impegnata in progetti sociali per l’inclusione di donne in difficoltà.