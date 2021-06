L’amore è nell’aria: consigli per il tuo primo appuntamento nel dopo pandemia

L'ultimo anno e mezzo è stato duro. I single, in particolar modo, hanno avuto molte difficoltà non tanto nel trovare partner (i siti di incontri hanno permesso contatti a distanza) ma nel frequentarli "dal vivo"! Ora che possiamo tirare un po' il fiato, ecco qualche idea per gli incontri da online a offline.

Migliora il tuo profilo: consigli per dare una buona impressione online rimanendo te stesso

Chi ha maggior successo sui siti incontri è proprio chi sa prendersi il giusto tempo per creare un profilo e sceglie accuratamente le proprie foto.

Scegliere una buona immagine aumenterà in modo incredibile i contatti che riceverai, su Cupid si ha la possibilità di personalizzare completamente il proprio account, dalla scelta di una piccola galleria fotografica per mostrarsi al meglio fino alla descrizione completa di sé e delle proprie passioni.

Non serve essere dei modelli ma è bene puntare su un'immagine che possa incuriosire dando anche possibili spunti di conversazione, magari una foto con un animale domestico o mentre si pratica il proprio sport preferito. Evita foto che comprendano altre persone, foto della tua laurea o foto che non raffigurano te.

Come dare inizio a una conversazione online: i principali “sì” e “no”

Iniziare una conversazione con qualcuno che non conosci, anche se il suo profilo ti sembra molto interessante, non è una passeggiata per nessuno. Il consiglio principale che possiamo darti è di rilassarti e accettare di poter fare piccoli e grandi errori. Infatti chi aspetta troppo a scrivere, chi si domanda quale sia la frase perfetta e chi vuole presentarsi sempre al meglio rischia non solo di vivere l'esperienza del dating con troppa ansia, ma anche a dare l'impressione di non essere abbastanza "preso".

Gli incontri online sono un'esperienza che per molti aspetti è veloce ed istantanea come una conversazione dal vivo, perciò vanno vissuti con spontaneità e con la giusta dose di autoironia.

Preparati per il primo appuntamento: pensa a cosa fare e dove andare

Ora che grazie all'allentamento delle restrizioni per il Covid stanno ricominciando gli eventi locali, non c'è miglior invito di questo per un primo appuntamento coi fiocchi! Che si tratti di una sagra, di un festival, di uno spettacolo o di qualsiasi altra "festa" collettiva, dopo l'isolamento pandemico sembrerà una prospettiva ancora più attraente.

Un primo appuntamento come si deve si svolge sempre in modo spontaneo ma, a livello di attività e luoghi da proporre, deve essere ben pianificato. Ricordati di scegliere almeno un paio di posti dove andare nel corso della serata e di prenotare con anticipo se scegli di fare tappa in un ristorante o in un locale per bere.

Idee popolari per il primo appuntamento

L'incontro più classico di tutti è al ristorante, come evidenzia non solo la tradizione ma anche una serie di format televisivi dedicati al primo appuntamento. Oggi l'idea del ristorante "strutturato" è un po' in disuso ma continuano ad essere di moda formule come l'aperitivo e l'apericena, che sono un po' più informali ma contengono gli stessi ingredienti magici: buon cibo, chiacchiere, prossimità fisica e mancanza di rumori eccessivi, insomma, ciò che serve per conoscersi. In alternativa, soprattutto quando il clima lo consente, un appuntamento di giorno e all'aperto per una passeggiata a piedi o in bicicletta o anche solo per un gelato è un tipo di appuntamento molto popolare.

In conclusione, nonostante l'anno trascorso sia stato molto duro e la stagione degli eventi sia solo all'inizio, conoscere una persona online e coinvolgerla in un appuntamento frizzante dal vivo sembra essere un'idea di successo.