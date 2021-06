Nuovo Toyota HIGHLANDER - Pensa in grande. Guida ibrido

Questa vettura colpisce subito per le Sue dimensioni, troviamo un grande spazio INTERNO che permette di ospitare fino a 7 posti e un bagagliaio veramente importante.

Diego e Rossella ti guidano alla scoperta del Nuovo TOYOTA HIGHLANDER

L'Highlander combina tutte le caratteristiche di comfort, guidabilità e sicurezza dei SUV Toyota con le basse emissioni dei powertrain hybrid, l'efficienza dei consumi e la trazione integrale intelligente, grande spazio interno e la capacità di traino di 2 tonnellate.

Il propulsore Full Hybrid Electric di quarta generazione dell'Highlander combina un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri con motori elettrici anteriori e posteriori - il motore posteriore che equipaggia il SUV Toyota con AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent) - e una potente batteria NiMh (nichel-metallo idruro) posizionata sotto i sedili della seconda fila.

L’Highlander Hybrid combina lo stile elegante, dinamico e sofisticato di un SUV premium con la forza, la potenza e la sicurezza di un mezzo 4x4 solido e versatile. A bordo, gli interni sono stati progettati per offrire tutta la praticità, la resistenza e lo spazio on-demand che ci si aspetta da un SUV a 7 posti, creando un ambiente confortevole e di qualità per tutti gli occupanti. L'Highlander Hybrid ha 7 veri posti a sedere e i 180 mm di scorrimento della seconda fila di sedili garantiscono una spaziosa sistemazione per due adulti nella terza fila, oltre ad agevolare un facile ingresso-uscita.

Lungo 4.950 mm e con splendidi cerchi in lega fino a 20", gli interni del Nuovo Toyota Highlander Hybrid possono adattarsi a tutto ciò che è necessario trasportare. Se in macchina ci sono 7 persone, un bagagliaio da 332 litri offre spazio per gli effetti personali di tutti. Ripiegando anche la seconda fila lo spazio disponibile si espande fino a 865 litri. Ripiegando anche la seconda fila si ottiene un ulteriore soprendente spazio di 1.909 litri

La promozione del NUOVO HIGHLANDER prevede un WEHYBRID BONUS FINO A € 7.000, QUALUNQUE SIA IL TUO USATO E CON WEHYBRID INSURANCE I KM SONO GRATUITI QUANDO VIAGGI IN ELETTRICO.

Oltre 16 milioni di persone nel mondo, e 300.000 in Italia, hanno già scelto la tecnologia Toyota Full Hybrid Electric: ancora più potente e piacevole da guidare, grazie ai nuovi motori Hybrid Dynamic Force®. Scegli anche tu la miglior esperienza ibrida di sempre, che ti permette di viaggiare per il 50% del tempo in elettrico in città e ti rassicura grazie al Valore Futuro Garantito da Toyota.

