Trasformazione digitale: come il Coronavirus ha rivoluzionato il mondo dell'online

Dispositivi sempre connessi, internet ovunque e acquisti in tempo reale: sono questi alcuni degli effetti della rivoluzione digitale innescata dalla diffusione dell'emergenza da Covid-19: un trend che, da oltre un anno, ha contribuito a riscrivere il modo di intendere internet, dando il via a un'era in cui tutto è davvero a portata di click.

Protagonisti di questo stravolgimento, soprattutto gli e-commerce, che hanno saputo reinventarsi o potenziarsi per rispondere alle necessità di una fetta di utenza sempre più ampia.

Il commercio online, in particolare, al fine di instaurare un dialogo immediato con la platea dei consumatori, ha dato il via a nuove alleanze con i più importanti player del settore. Siti internet user friendly, app dalla fruizione immediata e canali di consegna privilegiati hanno alimentato il successo dell'e-commerce B2c che, nel 2020, secondo una ricerca di Netcomm condotta da The European House - Ambrosetti, ha registrato un fatturato complessivo pari a 58,6 miliardi di euro.

Complici di questa rivoluzione, le piattaforme di food delivery, i cui servizi hanno dimostrato di poter garantire cibo pronto o spesa a domicilio in tempi brevi e senza alcun compromesso sulla qualità.





Internet apre le porte alle scommesse online

Anche i siti di scommesse rientrano nella lunga lista di servizi che, nell'era Covid, hanno registrato un decisivo incremento di utenza.

In seguito alle disposizioni dei Dpcm per arginare la diffusione del coronavirus, le sale da gioco, scommesse e bingo dislocate sul territorio sono state costrette ad abbassare la saracinesca, spingendo migliaia di appassionati a usufruire soprattutto dei servizi in rete.

È così che il comparto delle scommesse online, nel 2020, ha registrato un +37,5% rispetto all'anno precedente, segnalando un trend positivo che ha coinvolto tutti i principali operatori.





Device mobili: la crescita dei pagamenti digitali

L'incremento della platea dell'e-commerce e la fruizione di nuovi servizi esclusivamente online ha permesso a molti italiani, ancora restii, di sperimentare le nuove modalità di pagamento digitali.

Infatti, secondo i dati pubblicati dall'Osservatorio Innovative Payments, la maggior parte dei pagamenti per gli acquisti online è avvenuta tramite smartphone, favoriti, nel 51% dei casi sia per la sicurezza sia per la velocità di esecuzione. Tra le modalità di Mobile Payment più gettonate, i portafogli elettronici e l'innovativo Pay by link, che rende possibile il pagamento di beni e servizi tramite chat o sms.

Ma gli smartphone si confermano i canali favoriti anche per quanto riguarda tutte le altre fasi della customer experience. La diffusione dell'emergenza Covid ha alimentato il ricorso a questi dispositivi per gli acquisti da remoto sia di prodotti sia di servizi, determinando, solo nel 2020, una crescita, rispetto all'anno precedente, del 22%.

Tablet e smartphone offrono infatti un canale d'accesso privilegiato alle compere online grazie all'utilizzo di app innovative, che supportano l'utente anche nelle fasi di assistenza e in quelle di pre e post vendita.





E-commerce per l'acquisto di prodotti freschi

La trasformazione registrata nell'ultimo anno nel settore food ha determinato una crescita nell'acquisto di prodotti deperibili online, permettendo a moltissimi italiani di tenere fede alla volontà, piuttosto diffusa in era Covid, di adottare uno stile di vita più sano.

Fasi di ordine veloci, spedizioni rapidissime e servizi eccellenti hanno reso quasi immediato l'acquisto e la consegna di frutta e verdura -spesso anche biologiche- in una formula veloce e innovativa che mantiene intatta tutta la loro naturale freschezza.

Allo stato attuale, si ritiene che né l'allentamento delle restrizioni né il successo della campagna vaccinale potranno scalfire i risultati raggiunti fino ad oggi dalla trasformazione digitale.

Secondo le stime, infatti, gli acquisti online continueranno a restare un punto di riferimento per le famiglie italiane anche a conclusione dell'emergenza da Coronavirus, quando il settore sarà trainato dal comparto del turismo e dei trasporti, nell'ultimo anno fortemente penalizzato per questioni di sicurezza sanitaria. Ad avere un peso, tuttavia, saranno anche i nuovi paradigmi di consumo, che vedranno nella velocità dei canali online una risorsa preziosa per gli acquisti quotidiani.