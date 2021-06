Alba: il fumettista Gabriele Dell'Otto al Pala Alba per un incontro con gli imprenditori e le scuole

Dall’Alba dei Comics alle Stelle di Dante. Il fumetto come veicolo di comunicazione e marketing per le Aziende. Questo il titolo di una giornata di incontri con Gabriele Dell’Otto ad Alba, nel programma di Alba Capitale di Cultura d’Impresa 2021, organizzato da Libera Accademia d’Arte Novalia.



Nato a Roma il 20/12/1973 Illustratore prestato al fumetto di fama internazionale. Diversi gli ambiti espressivi abbracciati nella sua attività: illustrazione scientifica, pubblicitaria, copertine libri, cover di videogiochi e per concludere con la sua attività principale di illustratore nell’ambito comics.

Nel 1998 incontro con Marco Marcello Lupoi, direttore editoriale Marvel Italia dà inizio la collaborazione con la divisione europea della Marvel. Nel 2002 approda oltre oceano con Marvel USA e DC Comics.Nella produzione artistica troviamo il calendario dei Carabinieri, la Miniserie Secret War, le cover di Annihilation, Grafic Novel.Realizza cover per Marvel USA e DC Usa e ama collaborare con case editrici piccole e grandi. Nel 2014 inizia a collaborare con il Prof. Franco Nembrinie cura le illustrazioni della nuova edizione di Mondadori della Divina Commedia.

Espone in varie mostre in tutto il mondo.



Negli incontri del 13 luglio, ad Alba, sia nel Pala Alba di Piazza San Paolo che in streaming, alle ore 15 incontrerà gli imprenditorie il pubblico interessato,per un confronto su come l’Arte e la cultura possano diventare strumento di promozione e di marketing per le imprese.



Successivo incontro alle 17,30 con gli studenti della Libera Accademia d’Arte Novaliae con gli studenti delle scuole superioriche potranno ascoltare il suo intervento e porre domande sui suoi lavori.