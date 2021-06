Calcio, Serie D - Fossano, "razionalità ed equilibrio" i segreti del miracolo salvezza

La salvezza conquistata con una giornata d'anticipo, per di più vincendo in casa della capolista Gozzano, rimarrà a lungo nei cuori dei fossanesi.

La squadra di Viassi ha infatti scritto una splendida pagina della storia societaria, raggiungendo un traguardo che ad un certo punto della stagione sembrava impossibile.

Averci sempre creduto è il grande merito di dirigenti, staff tecnico e giocatori, capaci di risalire la china e mettersi alle spalle Borgosesia e Vado, condannandole alla retrocessione in Eccellenza.

Sabato pomeriggio l'ultimo atto del campionato, nel match casalingo contro la Lavagnese.

Il presidente Gianfranco Bessone non nasconde il suo orgoglio ed una manciata di giorni dall'impresa: "Davvero una grande soddisfazione, è stato miracoloso per come si era messa la situazione. Anche se nel calcio i miracoli non esistono ed è più giusto parlare di razionalità ed equilibrio. Altre società avrebbero magari cambiato allenatore e stravolto la rosa, noi abbiamo preferito seguire un'altra strada. Sentivo critiche sul fatto che la squadra è composta da troppi giovani, con i quali, secondo qualcuno, sarebbe stato impossibile salvarci. Abbiamo creduto nei nostri ragazzi, caricandoli. Loro ci hanno contraccambiato lottando su ogni palla fino a quando hanno iniziato a raggranellare punti preziosi. E' stata la loro rivincita. Lavorare con i giovani significa aspettarli ed accettare qualche errore. Mister Vìassi non è mai stato in discussione, neanche nei momenti più difficili. Spero che il pubblico fossanese, nella partita di sabato, possa riservare un grande applauso a questa squadra per ciò che ha fatto. Continueremo a portare avanti questo progetto, se un ragazzo giovane è bravo da noi avrà sempre spazio."