Volley maschile: Cuneo, U19 a Torino per la Semifinale Regionale

Dopo un ottimo campionato da capolista, 24 punti e a +10 dalla seconda, l’Under 19 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo si prepara a disputare la Semifinale Regionale.

I cuneesi, allenati da Giorgio Salomone, Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone, sabato 19 alle ore 17.00 affronteranno in trasferta alla “Manzoni” il Volley Parella Torino.

Alla vigilia del match, a nome di tutto lo staff tecnico, Daniele Vergnaghi: «Affrontiamo questa semifinale con grande concentrazione. Un avversario che conosciamo bene e rispettiamo molto, perché esprime una pallavolo molto buona e a livello regionale opera molto bene nel giovanile. I ragazzi stanno bene e hanno affrontato questo lungo periodo di preparazione nel migliore dei modi. Tutti sono a disposizione e impazienti di poter scendere in campo per affrontare queste gare cariche di adrenalina, che ormai ci mancano da troppo tempo».

Il match si disputerà a “porte chiuse” e sarà trasmesso in Diretta dal Volley Parella Torino nel gruppo Facebook dedicato > www.facebook.com/groups/121450286455332/

L’altra semifinale, che vedeva impegnati il Volley Novara Fielmann e il Sant’anna Volley, mercoledì sera ha visto i torinesi staccare il pass per la Finale.La gara per l’assegnazione del Titolo Regionale si terrà domenica 20 alle ore 19.30 al “PalaLingotto” di Torino, dove scenderanno in campo le due squadre vincenti delle semifinali, in diretta sulla pagina Facebook di PVO Piemonte Volley Online -> www.facebook.com/fipavpiemontevolleyonline.

Il passo successivo saranno le Finali Interregionali in vista dell’accesso alle Finali Nazionali che si terranno a Fano, nelle Marche, dal 6 all’11 luglio. I futuri Campioni piemontesi ospiteranno il triangolare in programma il 26-27 giugno, affrontando la 3^ forza della Lombardia e i Campioni liguri.