Valorizzare e promuovere i sentieri della Valle Stura: nasce l'associazione "Lou viage d'Oc"

Lo scorso mese di maggio, presso la sede dell’Unione Montana Valle Stura, si è ufficialmente costituita l’associazione di volontariato “Lou Viage D’Oc” che avrà come principale obiettivo la manutenzione, la promozione ed il monitoraggio della sentieristica della valle Stura e della sua cartellonistica.

La formalizzazione è avvenuta il 14 giugno.

Il progetto nasce dalla passione per la montagna ed il territorio della Valle Stura di persone che la vivono a 360°; comprendendo soggetti con esperienze maturate nel campo del volontariato, guide, imprenditori turistici, tecnici, ecc, i quali si propongono di focalizzare e coordinare gli sforzi sul comparto della sentieristica, in particolare sull’itinerario escursionistico della valle Stura identificato con il nome di “Lou Viage", per proseguire nelle azioni, e nel suo operato in essere, per la sua manutenzione e promozione.

Il primo risultato già raggiunto è nel numero di persone che hanno aderito al progetto, rappresentando in toto l’areale della valle, realizzando così una “rete” operativa con diverse professionalità, competenze e conoscenze.

Un nutrito numeri di soci sostenitori è pronto ad unirsi all’associazione, iscrivendosi per fornire il proprio contributo e l’apporto in forma di volontariato attivo e lavorativo per tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento del progetto e della sua continuità.

“Siamo molto soddisfatti del percorso fin qui seguito” il commento del presidente Daniele Nardi, “perché la risposta dei componenti è stata eccezionale e rapida. Un ringraziamento al presidente Loris Emanuel, alla giunta dell’Unione Montana, e ai sindaci dei Comuni, che hanno garantito il pieno appoggio all’iniziativa, con l’intento di un coordinamento attivo e costruttivo. Completati gli adempimenti formali, il Comitato direttivo stilerà un programma operativo; seguirà la costituzione di un comitato tecnico che elaborerà un programma articolato degli interventi, di lavori ordinari sulla sentieristica di valle dei comuni appartenenti all’Unione Montana Valle Stura, attraverso un’attenta analisi dei bisogni del territorio. Contiamo molto sulle Istituzioni pubbliche e private, per sostenere un progetto così forte, con cui siamo sicuri che potremo avviare una fondamentale e proficua collaborazione.”