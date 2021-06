Chiusa Pesio: torna in funzione l'area pic-nic

Con l'avvicinarsi dell'estate, da domenica 20 giugno al 12 settembre, nei giorni festivi torna a pagamento la fruizione dell’area picnic situata in via Comunale Mondovì, a Chiusa di Pesio.

Coloro che utilizzeranno i tavoli esistenti o ne installeranno di temporanei per pranzare, dovranno versare all'incaricato la somma di 5 euro o, in alternativa, esibire uno o più scontrini fiscali (per generi alimentari e non) di importo non inferiore a 20 euro, emessi nella stessa giornata dagli esercizi commerciali con residenza fiscale a Chiusa di Pesio.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere gli acquisti in Valle Pesio e un uso responsabile del verde pubblico, partendo dal disincentivare l’abbandono dei rifiuti”, spiega il sindaco Claudio Baudino. “Un volontario del Centro Anziani, che ringrazio per la collaborazione, fornirà agli utenti gli appositi sacchetti per riporre i rifiuti”.