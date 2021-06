Cuneo: Giancarlo Boselli a colloquio con il comitato Cuneo Centro

Il documento redatto dal comitato di quartiere Cuneo Centro per discutere con le varie forze politiche della città rispetto alle necessità dei residenti sarà oggetto principale di un confronto con Giancarlo Boselli.



L'incontro si terrà martedì 22 giugno alle 21 nella sede del comitato di via Silvio Pellico e, prima, Boselli realizzerà un giro nelle zone che verranno prese in esame. Il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali sarà accompagnato dai membri della sua squadra e da quelli della lista "Indipendenti".



"Da parte mia esporrò le nostre proposte per la città e per il quartiere e le frazioni - spiega Boselli, naticipando anche che la sede elettorale del suo gruppo verrà presto aperta proprio nel quartiere, in via Meucci - . In particolare come penso siano affrontabili le problematiche più gravi emerse nei numerosi incontri che ho effettuato non solo nelle zone di Corso Giolitti, Stazione, via Pellico e Meucci ma in molte altre".