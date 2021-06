Da Cavallermaggiore alla Riviera Romagnola con la "Ricicletta" per sensibilizzare sul riciclo della plastica

Da Cavallermaggiore alla Riviera Romagnola con la "Ricicletta" per sensibilizzare sul riciclo delle bottiglie di plastica. Questo l’obiettivo della ditta Ripet che in collaborazione con San Pellegrino ha collocato lungo le spiagge del litorale, degli eco compattatori di bottiglie di plastica. Una struttura dotata di bicicletta che viene utilizzata per comprimere i contenitori. Tramite l’uso dell’apposita app, i bagnanti potranno inquadrare la bottiglia e una volta gettata e compattata, farà guadagnare loro una shopper da ritirare presso il gestore del lido.

Il principio è lo stesso degli eco compattattori che la Ripet distribuisce in tutta Italia presso i maggiori supermercati, ogni contenitore gettato fa guadagnare punti spesa.

“Siamo partiti con il progetto sulla riviera romagnola per sensibilizzare le persone sul riutilizzo della plastica - spiega Alessandro Persia - Queste macchine sono totalmente alimentata a pedali e non consumano nulla. Lo scopo ultimo è quello di raccogliere bottiglie e riciclarle in modo che non vengano disperse. La nostra filosofia è che la plastica non è un problema, il PET è un ottimo materiale da costruzione, ma va sensibilizzato l’utente”.

Il tour di sensibilizzazione che terminerà a settembre ha coinciso con il passaggio del Tour de Fans di Radio Deejay e la scorsa settimana è avvenuto l’incontro casuale con Nicola Savino, il quale ha subito appoggiato l’idea e rilanciato il messaggio dell’azienda.