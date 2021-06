Live in Bra: quattro appuntamenti sotto la Zizzola

Al via il primo sabato all’insegna dello shopping a ritmo di musica. Live in Bra | Shopping in musica, una nuova iniziativa estiva messa a calendario da Comune di Bra, Ascom e Comitati di Via. L’appuntamento – il primo di una serie di quattro – è per sabato 26 giugno 2021, quando le attività commerciali cittadine potranno allestire fin dal mattino un’esposizione dei propri articoli all’esterno dei negozi. Aderiranno all’iniziativa numerosi negozi del centro, a partire da Via Cavour, Via Vittorio Emanuele, Via Principi e Via Marconi, Via Pollenzo e via Audisio, ma anche le attività del quartiere Oltreferrovia in via Piumati.

E per allietare la giornata e incentivare braidesi e turisti a passeggiare per le vie della città sono previste diverse iniziative. Proprio quel giorno, infatti, si svolgerà il secondo appuntamento con “Parco in gioco”, attività di animazione dedicate ai più piccoli e alle famiglie che si tengono nei giardini di piazza Roma: laboratori, letture animate, spettacoli, musica, il Ludobus e tante altre proposte divertenti che per l’occasione si espanderanno per le vie del centro. Così. In cinque aree cittadine si potrà assistere all’esibizione di street band e artisti di strada.

Queste le live band che si esibiranno sabato 26 giugno (dalle 16.00) in aree spettacolo nel centro città: Ivan Wildboy Trio (Rock And Roll), Daiquiri (Pop Internazionale), Samuele Spallitta (Funk Soul R&B), Boogie Bomers (Swing, Blues), Saraceni Delle Alpi (World Music).

L’iniziativa, ribattezzata “Live in Bra| Shopping in Musica” verrà ripetuta nei sabati 24 luglio, 28 agosto e 25 settembre.