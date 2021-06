No all'omofobia: inaugurata al Parco della Resistenza di Cuneo la panchina arcobaleno (FOTO E VIDEO)

È pitturata con i colori dell'arcobaleno per dire NO all'omofobia e alle discriminazioni. Questa mattina, sabato 19 giugno, al Parco della Resistenza di Cuneo è stata inaugurata la prima panchina arcobaleno della città.

Erano presenti gli assessori del comune di Cuneo Cristina Clerico e Franca Giordano, la parlamentare Chiara Gribaudo, la presidente Anpi Ughetta Biancotto, la presidente Arci Gay Cuneo Elisabetta Solazzi, oltre a rappresentanti del Granda Queer - comitato territoriale di Cuneo e della Consulta Giovanile.

Non è un caso che la panchina sia stata posizionata al Parco della Resistenza. “Questo è un luogo in cui nascono e resistono i nostri valori – ha dichiarato l'assessore alla Cultura Cristina Clerico -. C’è anche Anpi, simbolo della Resistenza. C’è anche l'associazione 'Mai più sole' perché qui vicino c'è una panchina rossa. Abbiamo messo in conto che verrà danneggiata come simbolo, ma continueremo a rimetterla. Speriamo sia uno spunto per il dialogo”.

Franca Giordano, assessore per i Servizi scolastici, “perché proprio dalla scuola parte l’educazione al rispetto”



Anche Fiammetta Rosso del comune di Saluzzo, a fianco all’Arci Gay Cuneo e a questa iniziativa, “che ci ricorda che c’è una battaglia ancora in atto”.

Chiara Gribaudo ringrazia ed evidenzia come i diritti non siano mai acquisiti definitivamente e vanno sempre difesi: “Ci sono ancora tante battaglie da fare pre far crescere i diritti. Stiamo provando ad andare avanti con il ddl Zan, ci stiamo lavorando”.



Ughetta Biancotto: “Questo è un parco simbolo con un monumento situato qui per dare valori a ciò che hanno fatto i partigiani e le partigiane e la popolazione civile”.



Gabriele per la Consulta Giovanile: “Ci sentiamo addosso come giovani questa volontà di conoscere per non avere paura”.

L'evento fa parte del progetto P.E.E.R - Praticare Eguaglianze Esercitare Resistenze, supervisionato in collaborazione con Mi.Co A.P.S. e Fondazione Nuto Revelli, e sostenuto dalla fondazione CrC attraverso il bando Mondo Ideare; in un percorso di Peer Education, le giovani e i giovani partecipanti hanno fatto esperienza dell'importanza della lotta ad ogni forma di discriminazione.