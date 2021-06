Saluzzo: Obiettivo Orchestra, il concerto finale

I ragazzi di Obiettivo Orchestra, affiancati dalle prime parti della Filarmonica Teatro Regio di Torino, concludono il loro percorso di formazione orchestrale con il consueto concerto finale presso la Chiesa di San Giovanni, nel centro storico di Saluzzo.

Il percorso, iniziato con un’audizione nel mese di gennaio 2021 presso la Scuola APM, si è articolato nell’arco di cinque incontri di 4/5 giorni ciascuno con numerose lezioni individuali e collettive, esercitazioni orchestrali e audizioni simulate. L’ultima audizione si terrà domenica 27 giugno e sarà quella che decreterà gli allievi idonei alla collaborazione professionale con l’Orchestra della Filarmonica Teatro Regio di Torino.

Nel concerto di San Giovanni i ragazzi di Obiettivo Orchestra eseguiranno musiche di G.Verdi, B.Smetana e B.Bartók sotto la direzione del Maestro Donato Renzetti, con cui la Scuola ha intrapreso un percorso di formazione alla direzione orchestrale dall’anno 2019. Donato Renzetti ha diretto alcune tra le più importanti orchestre del panorama internazionale tra cui la London Philharmonic, la Philharmonia Orchestra, la English Chamber Orchestra, la DSO Berlino, la Tokyo Philharmonic, la Dallas Symphony, la Belgian Radio and Television Orchestra di Bruxelles, l’Orchestre National du Capitol de Toulouse, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra di Santa Cecilia, le Orchestre Sinfoniche della RAI.

Da oltre 30 anni si dedica attivamente all’insegnamento della direzione d’orchestra affermandosi come il più importante didatta italiano dopo Franco Ferrara.

Per i suoi meriti artistici in Italia e all’estero ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Frentano d’Oro (2002), il Premio Rossini d’Oro (2006) e il Premio Taormina Opera Stars (2016).

L’ingresso alla serata è libero ma contingentato, è pertanto necessario effettuare la prenotazione al numero 0175 47031 (segreteria APM).

Il concerto è sponsorizzato da Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC.