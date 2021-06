Boves, incidente agricolo: deceduto un 65enne di frazione Sant'Anna

Verso le 11 di questa mattina i tecnici del soccorso alpino di cuneo sono stati chiamati per un incidente nei boschi sopra boves.



Un 65enne di sant'anna di boves, dopo aver tagliato un albero nei pressi della borgata gigutin, è stato travolto e colpito dal tronco che ha ceduto improvvisamente. Il figlio che era con lui al momento dell incidente è sceso a valle e ha allertato i soccorsi.



Sono intervenuti i tecnici della squadra del soccorso alpino di cuneo che, in parte a piedi e in parte elitrasportati, hanno raggiunto il luogo dell incidente, in un bosco fitto. Purtroppo l'uomo è stato colpito mortalmente dall'albero e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



Sul posto sono stati accompagnati i carabinieri di boves che hanno autorizzato il recupero della salma che è stata composta e trasportata fino a valle dal soccorso alpino in attesa di essere trasferita alla camera mortuaria della casa di riposo mons. Calandri di boves.