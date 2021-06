Briga Alta: ritrovato vicino al cimitero di frazione Upega l'uomo scomparso in mattinata

Si è conclusa nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 20 giugno) la ricerca persona da parte dei vigili del fuoco provinciali che ha avuto luogo nel comune di Briga Alta.



L'uomo, classe 1965, era uscito con il cane per una passeggiata che solitamente affrontava ma non era più tornato a casa. Preoccupata, la moglie ha richiesto l'intervento dei soccorsi.



Il ritrovamento della squadra cinofili dei vigili del fuoco è avvenuto verso le 18.15 e in un sentiero in prossimità del cimitero di frazione Upega. Pur in stato confusionale, l'uomo è parso in buone condizioni di salute.